محافظ الغربية يشهد التشغيل التجريبي لمستشفى حميات المحلة بعد التطوير

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لمستشفى حميات المحلة بعد تطويرها وتجديدها بقيمة إجمالية تخطت الـ 105 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات وتقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة لأبناء المحلة بصفة خاصة وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بصفة عامة، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد عينر مدير المستشفى.



وتفقد رحمي أعمال التطوير المستشفى المقامة على مساحة 22800 متر وتتكون من 6 عنابر "عنبر عناية مركزة و5 عنابر إقامة مرضى" إلى جانب العيادات الخارجية، الاستقبال، المكاتب الإدارية، التعقيم، مناظير الغسيل الكلوي، الأشعة، المعامل وسكن للأطباء، إلى جانب المباني الملحقة " محطة معالجة، المشرحة، المولد وغرفة الكهرباء" كما تعمل المستشفى بطاقة 126 سرير " ١٦سرير عناية مركزة، 90 سرير داخلي 16 سرير للكلى الصناعي، 4 أسره استقبال" بالإضافة إلى غرفه إجهاد حراري وغرفه إنعاش قلب رئوي و6 عيادات وعيادة أسنان.



كما تفقد قاعة التشخيص عن بعد "التيلي ميدسين"، قاعات التدريب الرئيسية والفرعية، مخازن الأدوية المجانية والاقتصادية، الصيدليات، العيادات الخارجية والداخلية المجانية والاقتصادية، العناية المركزة، قسم الأشعة والذي يشمل جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع وحدة سونار وتشمل ٢جهاز سونار، وحدة أشعة ثابتة تحتوي على جهاز أشعة X Ray بالإضافة إلى ٢ جهاز أشعة نقالي لمرضى العناية المركزة والأقسام الداخلي.



وأشاد محافظ الغربية بأعمال التطوير التي تمت في المستشفى وتم تنفيذها على مدار عامين، وشملت رفع كفاءة العنابر والأقسام إلى جانب توفير أحدث الأجهزة، موجهًا الشكر لمدير المستشفى ولكافة العاملين سواء الطبي أو التمريض أو الإداريين، موجها بتكريم أيه فرج السيد أحمد القناوي عضو فريق التمريض وذلك لتميزها بحسن الخلق بين زملائها وحسن معاملة المرضى.

واستمع رحمي إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد عينر مدير المستشفى والذي أوضح أن حميات المحلة شاركت في ثلاث أبحاث علمية اثنان منهم بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتم نشر الأبحاث في مجلات عالمية مثل Journal of medical virology New England journal، بالإضافة لإنشاء وحدة بحث علمي بالمستشفى.



كما أشاد المحافظ بتطبيق المستشفى للمبادرة الرئاسية "تيلي ميديسن" والتي تهدف إلى التشخيص عن بعد للأمراض في الوحدات، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي بهدف توفير خدمات الاستشارات الطبية عن بعد للمرضى.



وقال أسامة بلبل إن المبادرة تهدف لإنشاء 300 وحدة تشخيص عن بعد على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارتي الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث كانت محافظة الغربية من المحافظات الرائدة التي أنشأت بها الخدمة وتم تطبيقها أيضًا بمستشفى المنشاوي العام، حمٌيات المحلة، صدر طنطا، كفر الزٌيات العام وزفتى العام، حيث يتم عرض الحالات على الاستشاريين والإخصائيين لتشخص الحالات في أي وقت من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة وتم الربط بين هذه المستشفيات والمستشفيات الجامعية لتقدم الاستشارات الطبية للمرضى، لتخدم بذلك عدد 1990 مريض بمستشفى حميات المحلة، 843 مريض بمستشفى كفر الزٌيات العام، 614 مريض بمستشفى صدر طنطا وعدد 33 مريض بمستشفى المنشاوي العام، وجاري التوسع فًي مبادرة "التيلي مديسن" لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى.



رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة واللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة.