وزارة العمل: عودة مستحقات عمال مصريين في إيطاليا

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الثلاثاء عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن "المكتب" تلقى طلب التماس من المواطنة س.ع.م المقيمة بمحافظة الإسكندرية بشأن تضررها من وقف صرف المعاش المقرر لها شهريا من قبل التأمينات الايطالية INPS عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا وذلك دون معرفة أسباب هذا الوقف ، وعلى الفور قام المكتب بالتواصل مع كل من "سيتي بنك" المختص بتحويل المعاشات لمستحقيها خارج إيطاليا وكذلك مكتب التأمينات الايطالي المختص بالملف التأميني للمواطنة، وتم عمل اللازم في هذا الصدد ، وقد أسفر ذلك عن استئناف صرف المعاش المستحق للمواطنة واستلامها قيمة المعاش المقرر لها، واستمرار صرف هذا المعاش بشكل منتظم اعتبارا من شهر يونيو الجاري ، وقد تم توعية المواطنة إلى آليات الحفاظ على صرف المعاش بشكل دوري ومستمر دون انقطاع .

وأوضح التقرير أنه في ذات السياق تلقى المكتب التماس المواطن م.م.أ من محافظة الشرقية لمساعدته في استئناف صرف المعاش المقرر له عن فترة عمله بإيطاليا ، وعليه تم التواصل مع "سيتي بنك" ومكتب التأمينات المختص للوقوف على أسباب وقف هذا المعاش، وتبين عدم استلام البنك للشهادة التي تفيد بقاء المواطن على قيد الحياة مما ترتب عليه وقف تحويل المعاش للمواطن.

وقد ساعد المكتب بالتنسيق مع البنك فى الحصول على نموذج شهادة الحياة الخاصة بالمواطن وتم إرشاده إلى استيفائه من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وإخطار البنك والمكتب به للمتابعة ومساعدته في استئناف تحويل المعاش...وجاء في البيان أيضا ان مكتب ايطاليا يتلقى يوميا شكاوى وطلبات عمال مصريين وأسرهم ويقوم بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم المشروعة.