السجن 5 سنوات لطالب هدد سيدة في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن 5 سنوات لمُدان بتهديد سيدة بنشر صورها الخادشة للحياء ببورسعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

السجن 5 سنوات لطالب هدد سيدة خادشة للحياء في بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 من شهر فبراير عام 2023 بدائرة قسم الضواحي والمتهم فيها "س.س.ج"، طالب بمعهد راس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الالي، بتهديد المجني عليها عبر تطبيق واتساب بافشاء صور خاصة بها لينسب لها أمورا مخلة بالشرف، وكان ذلك مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية، وشرع في الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد من المجني عليها، وتعمد إزعاجها ومضايقتها باستعمال أجهزة الإتصالات، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن انتهك حرمة الحياة الخاصه لها، وقام بارسال صورا خاصة بها مهددًا اياها بإفشاء صور أخرى إن لم تدفع له الأموال.

وشهدت المجني عليها بأن المتهم قام بتهديدها بافشاء صورها والتي تتضمن أمور مخدشة بالشرف نظير التحصل على مبالغ مالية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي واتساب.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند اليه والزمته المصاريف الجنائية.