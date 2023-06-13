محافظ سوهاج يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الجماهيري

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة 148 مواطن .

وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة .

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.