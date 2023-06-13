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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"3 دقات" معرض يجمع 3 فنانات في قاعة زياد بكير بالأوبرا

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يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضا فنيا بعنوان "٣ دقات"، وذلك فى السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، الموافق ١٥ يونيو الجاري، بقاعة زياد بكير في دار الأوبرا، ويستمر حتى الأحد ١٨ يونيو الجاري.

يشارك في المعرض ثلاث فنانات وهن: سارة تركي، ونهى أحمد، وصفاء صبيح.

ويضم المعرض حوالي ٧٥ لوحة بخامات مختلفة مثل الخشب، والألوان الزيتية، والأكريلك، وألوان المايكا، الریزن والميكس ميديا.

وقد تم اختيار اسم المعرض ليس تعبيرا عن محتواه، لأن اللوحات لا تنتمى الى فكرة ورؤية فنية واحدة، ولكن تعبيرا لما يضمة المعرض من حب ما بين ثلاث فنانات مختلفين فى الرؤى والأفكار قرروا التنافس بكل حب وود وهن سارة عبد الرحمن تركى التى تستخدم تكنيكات الديكوباج في الرسم، ونهي أحمد حشاد التى تهوى الفن التشكيلي وتعمل في مجال الديكورات والهاند ميد وصفاء صبيح التى تهوى الرسم والفن التشكيلي بمختلف مدارسه وأنواعه مثل التجريدية، والسيريالية.

خالد داغر دار الأوبرا المصرية ٣ دقات قاعة زياد بكير سارة تركي نهى أحمد صفاء صبيح