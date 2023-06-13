لخلاف على بيع منزل.. مقتل زوج وزوجته ذبحًا على يد جاره بإحدى قرى الدقهلية

لقى زوج وزوجته مصرعهما ذبحا بسكين على يد جارهم إثر خلاف بينهم على بيع منزل اشتراه المجنى عليهما من جارهم واختلفوا على البيع حيث أراد القاتل العودة فى البيع إلا أنهما رفضا فقام بالتربص بالزوج وذبحه وعندما حاولت الزوجة الدفاع عنه ذبحها أيضا وفر هاربا.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات مأمور مركز شرطة أجا من أهالى قرية ميت العامل التابعة للمركز يفيد بمقتل زوج وزوجته ذبحا على يد جارهما لخلاف بينهم على بيع منزل بالقرية

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدى الشورى رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل خليل إبراهيم رمضان الغريب ٤٥ عاما وزوجته أمل جبريل ذبحا بسكين على يد جارهم و يدعى هيثم حماد وشهرته هيثم فوره.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المتهم جارهم وهو صديق المجنى عليه إلا أنه نشب بينهما خلاف بسبب شراء المجنى عليه منزل من جاره "الجانى" وعقب الانتهاء من الاجراءت رفض الجانى تسليم المنزل المجنى عليه مطالبا الرجوع فى البيع.

وأضاف شهود العيان أن المجنى عليه فوجئ بالجانى يقوم بالتعدى على المجنى عليه بعدة طعنات متفرقة بالرقبة أثناء جلوسه أمام منزله وعندما حاولت زوجته الدفاع عنه قام بطعنها عدة طعنات فى الرقبة وفر هاربا .

فيما تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى أجا المركزى على ذمة تصرفات النيابة وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط الجانى والسلاح المستخدم فى الواقعة .