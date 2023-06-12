"اتصالات النواب": تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوي السيستم بلجان الثانوية العامة

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات بالتعاون مع لجنة الاتصالات بالبرلمان ووزارة التربية والتعليم، في العمل علي تلافي مشكلات سقوط السيستم بالمدارس التي تؤدي بها امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا بأن اللجنة تابعت المشكلة العام الماضي مع كل مدرسة ولم نسمع عن مشكلة تذكر هذا العام بفضل جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربيه والتعليم ومتابعة اللجنة.

وأعلن خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس الحسيني محمود نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن تشكيل غرفة عمليات للمتابعة اليومية مع جميع النواب في الدوائر المختلفة بجميع المحافظات بالتعاون مع المصريه للاتصالات، لتلقي اي مشكلات أو شكاوي خاصة بالسيستيم متعلقة بالاتصالات، للعمل علي حلها مع الجهات المعنية المختلفة، مؤكدا أن مصلحة أبنائنا فوق كل اعتبار وهي أولوية لدي اللجنة.

وثمن من جهود الدولة المصرية في المنظومة التكنولوجية، مطالبًا بالتعاون المثمر بين المصرية للاتصالات، ودعم الشباب في المراكز الإبداعية لتوفير كفاءات وخبرات تتواكب مع المستقبل، مع دعم ملف التدريب للطلاب المتخصصين في الكليات والمعاهد والجامعات المتخصصة.