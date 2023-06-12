رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكليتي الآداب والحقوق

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 م بكليتى الآداب والحقوق في إطار حرص إدارة جامعة المنصورة على متابعة أعمال الامتحانات.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة اللجان الامتحانية واعمال التصحيح بالكنترولات الخاصة بالفرق المختلفة بكلية الآداب استقبله خلال الجولة الدكتور محمود الجعيدى عميد الكلية.

كما تفقد اللجان الامتحانية بكلية الحقوق استقبله خلال الجولة بكلية الحقوق الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية للتعليم والطلاب .

وقد أشاد بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات ، مع تواجد جميع مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان.

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