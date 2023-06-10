بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.52%، عند 11.060،42 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.54% ليستقر عند 897،47 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.46% بمجموع 822،05 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.57% بمجموع 10.171،75 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 166 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 570 مليار درهم مغربي.