تفاصيل ضبط قائدي سيارتى أجرة لقيادتهما برعونة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن سير سيارتى أجرة برعونة بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تدول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سير سيارتى أجرة "ميكروباص - مينى باص" برعونة ومطاردتهما لبعضهما البعض بسبب خلافات حول أولوية المرور معرضين حياتهما والمواطنين للخطر بمنطقة بدر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتبين عدم حمل قائد السيارة الميكروباص رخصة قيادة وإنتهاء رخصة تسيير المينى باص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

