أحمد وفيق يكشف سبب ابتعاده عن المسرح : فتشوا عن الروتين والميزانية

قال الفنان أحمد وفيق: "ابتعدت عن المسرح عندما كان المسرح يكاد أن ينقرض، وحاليا بدأ في العودة وكانت آخر مسرحية لي مع المخرج حسن عبد السلام على مسرح السلام، مع النجمة وفاء عامر وعملنا مسرحية كوميدي وبسبب ظروف ما اختفى المسرح.

وأضاف: كنت أمثل بروفات في المسرح القومي ولكن لأسباب الوقت لم أستطع استكمالها رغم أنني أعمل مع ممثلين أحبهم في مسرحية سيدتي الجميلة ولكنني لم انسجم رغم وجود داليا البحيري معي ووجود "كيمياء فظيعة" بيننا.



وأكد وفيق خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "كنت أتمنى أن يعود المسرح لذلك شاركت فيه وليس هدفي المال ولكنني لم انسجم وأعتقد أن المسرح الخاص ممكن ألاقي فيه نفسي أكثر، رغم حبي لمسرح الدولة ولكن يغلب عليه الروتين، وتظل اللوائح أمر يعوق المرونة.

وأوضح أن الميزانية كانت سببا آخر في ابتعادي عن المسرح فلم يكن هناك وقت محدد لصرفها ولكنني متفائل بخالد جلال حاليا في المسرح فهو موهوب وهو المشرف على البيت الفني للمسرح حاليا، وأتمنى أن يحدث تطور في وجوده لأنه من الأشخاص الذين يضيئون أي مكان يدخلونه.