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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد ثروت يعلن انتهاء اللعبة والمشاركة فى فوازير رمضان

محمد ثروت
محمد ثروت
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 نشر الفنان محمد ثروت على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة تجمعه بأبطال مسلسل "اللعبة ٤" ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "فركش اللعبة ٤ دورى الأبطال" ، فى إشارة إلى انتهاء تصوير المسلسل والجزء الرابع من مسلسل "اللعبة"، والذى حقق نجاحاً كبيراً منذ عرض الجزء الأول.

المسلسل بطولة هشام ماجد، شيكو، مى كساب، محمد ثروت، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، ميرنا نور الدين، أحمد فتحى، والإخراج معتز التونى.

يشار الى أن الفنان محمد ثروت أعلن عن تقديم فوازير رمضان القادم ٢٠٢٤ وتشاركه تقديمها الفنانة دينا الشربينى، وتتكون من ١٣ حلقة إلى الآن، وأكد ثروت سعادته البالغة خاصة أن العمل يرتبط بشهر رمضان .

IMG_20230609_195009
IMG_20230609_195009
محمد ثروت اللعبة شيكو هشام ماجد فوازير دينا الشربيني