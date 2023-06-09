ميار الببلاوي في حوارها لـ "البوابة نيوز": لن أسامح وفاء مكي على ما فعلته في حقي.. قربي من الله حصني من الأعمال

البساطة والتلقائية هما عنوانها، إنسانة من نوع خاص جدا، إنها الفنانة والإعلامية التي أثارت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة بعد أزمتها مع الفنانة وفاء مكي التي تتلخص في اتهام الببلاوي بإخفاء شهادة كانت ستفرق في الحكم على مكي بقضية “تعذيب الخادمتين” الشهيرة، وخصت الببلاوي “البوابة نيوز” بأول حوار لها عقب تفجير تلك الأزمة، وخلال هذا الحوار نكشف تفاصيل وأسرار تنشر لأول مرة، وإلى نص الحوار:

في البداية، نود أن نطمئن على صحتك بعد الأزمة التي ألمت بك خلال الفترة الماضية فماذا حدث؟

فجأة وبدون أي مقدمات قبل طلوعي على الهواء مباشرة سقطت علي الأرض كنت طوال الليل مريضة للغاية وتناولت العديد من العقاقير الخاصة بالقلب وظللت أشعر بتعب شديد إلي اليوم التالي وتماسكت إلي أن وصلت إلي باب الأستديو ولم أتحمل التعب وسقطت ومحمد ابني جري بي إلي باب المستشفى على الفور ولم أتذكر أي شيء سوى إنني فتحت عيناي وأنا علي الأجهزة داخل غرفة بالمستشفى.

ما الذي حدث أدي بك إلي تدهور حالتك الصحية؟

بالطبع أزمتي الأخيرة مع الفنانة وفاء مكي كان السبب فكان موقف سىء للغاية ولا أحسد عليه وسألت نفسي كثيرا ماذا يحدث معي ولماذا أنا يتم محاسبتي الأن خاصة أنا لم أفعل شىء مع وفاء مكي علشان أتحاسب عليه والهجوم الذي حدث لي وقتذاك كان وقت فرح ابني وهذا ابني الوحيد وحسبي الله ونعم الوكيل في الذي "سرق مني فرحتي بإبني" فأنا بطبعي شخصية بجلد ذاتي للغاية وبسبب الجلد الذي كنت فيه كان سبب تدهور حالتي الصحية وبعدها ابني أخذ مني الهاتف المحمول الخاص بي ومنعني إني أتابع أو أقرأ أي شىء .

أثيرت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب التصريحات التي تخرج منك من حين لأخر وتصبحين "ترند" هل أنت تتعمدين ذلك ؟

أنا لا أتعمد أن أكون ترند ولا أجري وراء ذلك ومن المحال أن أفعل ذلك وأقول لك شىء أن أتذكر أن هناك متصلة تواصلت معي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علي الخاص وقالت لي عني شىء وهي تحتاج رد من أحد ضيوفي في الحلقات فطلبت منها الظهور والتحدث علي الهوا بصوتها فرفضت فبعتت لي ما تريدة مكتوبا فجعلت أحد يتصل علي الهواء في برنامجي بدلا منها ويقول بالضبط دون تحريف ما كتبته لي وفعلت ذلك حفاظا علي الخصوصية ولم أفبرك أي شيء .

تعرضتي لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية بعد أزمتك مع الفنانة وفاء مكي فما تعليقك علي كل هذا الهجوم ؟

أمس قال لي أحد المقربين لي" يا ميار كفايا سكوت اتكلمي " و أنا خلال الفترة الماضية لم أقم بإجراء أي حديث صحفي بعد أزمتي الأخيرة ولم أتحدث مع الصحافة وهذا أول حوار لي بشأن تلك الأزمة من خلالكم ولأول وآخر مرة سوف أتحدث في هذا الأمر من خلالكم أقول لجمهوري وللجميع فأنا لم أفعل شئ ولم أكتم الشهادة فهذه الكلمة تقتلني وتأذيني كثيرا عندما أسمعها فأنا سألت كثيرا خلال السنوات الماضية على ما أعلمه في هذا الأمر من محامين وشيوخ وطمئوني إنني بالفعل لم أكتم شهادة وعندما ظهرت مع الإعلامية ريهام سعيد قد أخرجت الورقة التي كنت أعتقد أنه تهديد لي بعد الحلقة تفاجأت باتصال من والد ابني وقال لي نصا " هذه الورقة لم تأت من أحد مثل ما قلت لك سابقا وصرحت به في التليفزيون فهذه ورقة فعلها زوجي السابق كي لا أتهور وأتكلم وقتذاك دون دليل " وهذا أول مرة أصرح به من خلال حوراي معكم وحتي الجواب التي تقول عليه وفاء إنني أرسلت لها جواب والله العظيم لم أرسل لها أي جواب في السجن من 23 عاما فهذا كذب ولو لديها جواب مني أطلب منها أخراجة أمام الرأي العام و أقول لكل شخص شتمني وهاجمني في هذا الأمر فأنا أفوض أمري لله و كيف تنقدوني وأنتم لا تعلمون كل تفاصيل الأزمة فأنا ليس رد فعل لكم وأقولها بالمعني الدارج " أنا مين علشان أبرأ والقضاء المصري عادل وحسم القضية " و لن أسمح لأحد بعد هذا الحوار يتهمني إنني كاتمة الشهادة أو يجيب سيرتي وإذا حدث غير ذلك سوف أتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية.

لو عرض عليك جلسة للصلح بينك وبين الفنانة وفاء مكي هل توافقين ؟

كان سابقا من الممكن أن يحدث ذلك لكن الآن وبعد ما فعلته فلن أسامحها على ما فعلته في حقي ورغم ذلك أنا لا أكرهها.

معروف عنك صراحتك المعهودة إلي مدي أوقعت صراحتك في مشاكل ؟

صراحتي الشديدة كانت سبب في طلاقاتي الكثيرة وخسرتني ناس كتيير وحتى في أزمتي الأخيرة مع الفنانة وفاء مكي وأنا شخصية مريضة بجلد الذات ولدي وسواس دائما إنني مقصرة وهذا سبب ما صرحت به مع وفاء مكي.

بعد هذه الأزمة الأخيرة .. هل تعرتضين للخذلان من أحد المقربين منك ؟

بالفعل أتخذلت من أقرب الأقربين لي وإعلامي شهير باعني بكل سهولة وأدركت إنني أصبحت كبش الفدا وأيضا عرفت جيدا إنني مضايقة إعلاميات كثيرون وتعلمت إنني لأ أثق بأي حد ولم أؤمن بأحد ولم أتكلم مع أي شخص بسهولة وابني أيضا بعد هذه الأزمة تربي وتعلم لا يثق في الناس بسهولة ويعد ما مررت به خلال الفترة الماضية كان من أصعب لحظات حياتي وعلي صعيد حياتي الزوجية أتخانت مرة واحدة في حياتي من أحد أزواجي.

ميار الببلاوي مع محررة البوابة نيوز

تتكلمين في كل أحاديثك بجرأة وعمق فهل أنت تتعاملين في حياتك الخاصة كذلك ؟

أنا في حياتي الشخصية أتحدث بكل جرأة أكثرمن الشاشة فأنا دائما أتحدث بلا محاذير ولكن أنا في تجربتي ومحنتي الأخيرة تعلمت كثيرا فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

هل هناك عمل درامي جديد تستعدين له قريبا؟

بالفعل هناك مسلسل خليجي أشارك فيه وسوف يكون مفاجأة للجميع.

لو عرض عليك في عمل فني ارتداء الباروكة بدلا من الحجاب هل توافقين ؟

أنا بالفعل قمت بذلك مرة واحدة فقط من خلال مسلسل "أيام السراب " ودوري حقق آنذاك نجاحا كبيرا وقتذاك ولكن بعد أدائه لفريضة العمرة بعدها تحدثت مع نفسي بالمعني الدارج " حاشا لله إني ألبس بالباروكة تاني بدل الحجاب " وكنت لم أتعمق في الدين آنذاك مثل الآن ونسأل الله سبحانه وتعالي التثبيت و أري أن جيلي جيل مظلوم جدا فأين شرين سيف النصر وحنان شوقي وجيهان فاضل وميرنا وليد وغيرهم فما بالك أنا مرتدية الحجاب فالحجاب عمل كنترول علي .

تقدمين نوعية من البرامج الدينية الإجتماعية فما سبب تفضيلك لهذه النوعية من البرامج ؟

أنا لا أحب تقديم البرامج الدينية المتعصبة فكلما قدمت محتوى بسيط فكان أقرب إلي الجمهور بالإضافة أن هذه النوعية من البرامج هي من صميم دراستي و هي الفقة الإسلامي وعملت الماجستير والدكتوراه فيها فكانت تفضيلي لتقديم هذه النوعية من البرامج هي دراستي .

أثرتي ضجة كبيرة بالعديد من الحلقات التي تقدميها من خلال برنامجك ومنها حلقة المرأة الذي ذهبت إلي دجال لتقوم بأعمال السحرة والشعوذة فهل ميار الببلاوي تعرضت للسحر من قبل ؟

سبق لي واقعة عندما كنت في الحرم المكي فكنت متواجدة في مجلس علم وقالو لي " من كثرة الأعمال التي كانت معمولة ليكي كنت سوف أجري مجنونة في الشارع ولكن قربي من الله وأذكاري محصناني " لكن لا أؤمن بالسحر بقدر ما أؤمن بالحسد فأنا لدي "هوس" بالحسد وفي النهاية استعينوا بالصبر والصلاة .

ما الموضوعات أو القضايا التي لم تتطرقي إليها مطلقا في برنامجك وتتمني مناقشتها خلال الفترة القادمة؟

أتمني تقديم موضوعات فقهية وجريئة فلا حياء في الدين والعلم مثل ليلة الزفاف إسلاميا كيف تكون والحياة الزوجية وكيفية التطهر من الجنابة والجماع والحيض والنفاس وحلم حياتي أقوم بتنفيذ هذا المشروع وبإذن الله سوف أنفذه.

ما أكثر البرامج الدينية التي تعجبك وتشاهديها دائما ؟

أنا كنت من مدرسة الدكتور عمرو خالد أري أن مصطفي حسني امتداد له وبالطبع علي رأسهم من أفضل الدعاة الأقرب إلي قلبي فضيلة الأمام شيخ الطيب شيخ الأزهر.

انتشرت البرامج الإجتماعية خلال الفترة الماضية وأصبحت برامج المرأة تغزو القنوات الفضائية فما رأيك فيما يعرض الآن؟

أري أن برامج المرأة التي تعرض الآن عبارة عن " هذي " ولا تفيديني بأي معلومة مفيدة واختيارهم للموضوعات تقدم بشكل أجوف فأنا عندما كنت أقدم برنامجي "جراب حواء " عن المرأة فكنت أقاتل من أجل تقديم معلومة جديدة تفيد المشاهد.

ما رأيك في المحتوي الإعلامي التي تقدمها كل من المذيعات "رضوي الشربيني " و "ياسمين عز "؟

بالنسبه لي أنا ليس مع واحدة ضد الأخرى و ياسمين عز شخصية جميلة وهي تعلم جيدا أن الكلام التي تصرح به على الشاشة غير منطقي علي الإطلاق وأنا ممثلة وأعلم جيدا ما الذي يتحدث بكلام وهو مقتنع به ومن لا وأنا متأكدة أن ياسمين عز هذا ليس كلامها الذي تقتنع به في حياتها ولا دستورها التي تنفذه في حياتها فأري أن تسير بمبدأ خالف تعرف وبالنسبه للمذيعة رضوي الشربيني أري أن لها مدرستها وتقدم محتوي خاص بها وأنا أميل رضوى الشربيني أكثر.

هل نراك في برنامج إذاعي قريبا؟

الإذاعة بالنسبة لي حلمي ولكن لن يعرض علي أي برنامج إذاعي كي أقدمه رغم إنني أتمتع بصوت متميز.

صرحتي سابقا أن حياتك الزوجية لم تكن بالصورة التي تحلمين بها ما الذي أفتقده ميار الببلاوي في زيجاتها رغم زواجك أكثر من 4 مرات ؟

أنا متهور للغاية وكنت أتمني أعيش حياة زوجية سعيدة و بالفعل أول مرة تزوجت فيها كنت بعند مع والدي وبعد ذلك تزوجت لكي أكون أسرة وأطفال ولكن الذي افتقدته في زيجاتي هو صورة والدي فكان حنون جدا وكثير التسامح.

ما نصيحتك لأي فتاة مقبلة على الزواج؟

فكرة الزواج صعبة جدا واختيار الشريك ليس سهلا وأنا مع أن فترة الخطوبة تكون طويلة لكي الأثنان يعرفون بعض جيدا ولو الرجل سقط في امتحان مع الفتاة ينبغي عليها أن تدير ظهرها له وترجع لنفسها بسهولة.

لمن تهدي باقة نجاحك ؟

أهديها إلي ابني الغالي ونور عيني "محمد " وإلي روح أمي .

"الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياة أي إنسان " ما الذي تغير في ميار الببلاوي بعد وفاة والدتك ؟

أجاب بالمعني الدراج متأثرة وتكاد الدموع تنزل من عيناها :

"بعد أمي مفيش ميار في وجوها كنت طفلة " وعند دخولي غرفة العناية المركزة وأجريت عملية القلب واخر كلمة نطقها لساني "ماما" وحتي وقت أزمتي مع وفاء مكي كنت أجلس بجوار أمي في مقابرها وكنت أظل بها إلي أن يأتي .

وأخيرا..ماذا عن رسالتك لجمهورك ؟

أقول لجمهوري أنا بحكبم جدا وأريد أن أتوجه برسالة للصحفيين أنا كنت لم أرد عليكم وقت الأزمة لأسبابي الخاصة كي لا يكبر الموضوع وأنا حزينة جدا من بعض الصحفيين الذين رفضت ظهوري معهم كي لا أنفعل وقتها وفجأة وجدتهم ينقلبون على ويصبحون أعدائي لأسباب لا أعلمها وهذا بسبب رفضي وقتها تسجيل لقاء معهم وهذا خطأ فأنتم لا تعلمون ظروفي وماذا كنت أشعر به وقتذاك.