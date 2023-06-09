طاقة النواب: مصر استعادت مكانتها أفريقيًا بجهود القيادة السياسية الحكيمة

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تحركات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط مع القارة الإفريقية على كافة المستويات.

وقال عوض الله في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية استعادت مكانتها في أفريقيا بفضل تحركات وجهود الرئيس السيسي، ومنها مشاركة الرئيس في القمة الـ٢٢ للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقي "الكوميسا"، وكذلك المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا" قبل عدة أيام مما يعكس الاهتمام المصري الكبير بتطوير العلاقات مع أفريقيا.

وأشاد عوض الله بالحكمة التي يتبعها الرئيس والسياسة الرشيدة التي يتبعها لمواجهة الأزمات، مستشهدا بقول الرئيس خلال قمة الكوميسا أن سياسة مصر تعتمد على الهدوء والبحث عن إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر للتعامل مع أي مشكلة وان التجربة أثبتت أن الحلول السلمية والاستقرار والبناء أفضل من الصراعات والاقتتال والحروب.

وأضاف عوض الله أن قمة الكوميسا والتكتلات الأفريقية الاقتصادية تمثل نواة لسوق أفريقية مشتركة بين دول القارة وهو أيضا ما أكده الرئيس خلال دعوته لإعداد و تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق الربط التجاري والاقتصادي بين دول الكوميسا، لاسيما وأن المنطقة تمتلك ثروات خامات هي الأكبر في العالم.

وأشار إلى أن السوق الافريقي سوق كبير حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة التبادل التجاري والتجارة الحرة وزيادة الاستثمارات وجذب استثمارات متبادلة و زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا وفتح مجالات جديدة للتعاون في إطار تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين مصر وجميع الدول الأفريقية، بما يساعد على نمو الاقتصاد لكل دول القارة وتعظيم الاستفادة من الثروات الأفريقية.

