هاني شنودة للبوابة نيوز: أشعر أن تكريم الدولة لي جاء من الأهرامات وأبو الهول ونهر النيل

عبر الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ69 برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الموسيقية على مدار سنوات من مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» "سعدت كثيرا بالجائزة فهي تقدير من الدولة المتمثلة في الشعب والمؤسسات والنهر والبحار وأبو الهول والأهرامات وكل حاجة، حيث إن كل حاجة تقول نحن نقدر مشوارك الفني، والناس جميعها تعرف أن من يخلص الناس تراه وليس هناك شيء يقول إننا نعمل ولا أحد يلتفت لعملنا، وهذا أعلى شيء يصل له البني آدم إن الدولة بكل أجهزتها وموروثاتها يروا أنك قدمت إسهامات جيدة للفن".

وأضاف "شنودة": "التكريم في السعودية من خلال حفل "ذكرياتي" يعد تكريما للفن المصري وليس لهاني شنودة، فهو كان عن ذكريات هاني شنودة فطبيعي ومنطقي وشيء يسعدني أن أقبل هذه الحفلة لأنهم يكرموا من خلالي الفن المصري، وعندما تكرمني السعودية أو أمريكا أو النمسا وأي بلد تكرمني فهذا معناه أن هاني شنودة صنع في مصر، يعد ذلك تكريما للفن المصري كله وليس تكريما خاصا".

وتابع هاني متحدثا عن حلقة الوصل المباشرة مع جمهوره عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":" أتفاعل على السوشيال ميديا من خلال تويتر ويوتيوب، ونظرا لانشغالي بالعمل واهتمامي بإنجازه، أتواصل مع الجمهور حينما يتسنى لي.

وأشار شنودة إلى ضرورة وضع قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني وقال: أدعوا لعقد مؤتمر ممثل به المبدعين وجمعية المؤلفين ونقابة المهن الموسيقية وقانونيين من مجلس الشعب لوضع قوانين، لأن الذكاء الاصطناعي يؤثر على الماضي وليس المستقبل فقط، حيث انه من مساوئه أنه من الممكن أن أحضر شخص من مشاهير مصر «أحزمه وارقصه»، فهل هذا يجوز؟، من سيمنعني، رموز مصر لابد من الحفاظ عليهم، عبد الوهاب، عبد الحليم، أم كلثوم، فريد الأطرش، أحمد زويل، مجدي يعقوب.

وأضاف هاني: عندما يرى حفيدي شيء عبر الذكاء الاصطناعي أحد النجوم حزموه ورقصوه ستكون مسئولية من، سيقول لي هذا هو الممثل الذي تحدثنا عنه يرقص على واحدة ونص، هذا لا يجوز، فهناك رموز لا يجب المساس بها بل المحافظة عليها".

واستطرد هاني:" خاصة إنه يمكن إحضار جميع الزعماء السياسيين وجعلهم يقولوا أشياء ضد قناعاتهم وما يؤمنوا به وعكس تصريحاتهم الحقيقية".

وضرب شنودة مثلا لما حدث في تعاملنا مع التوك توك، محذرا أن يكون مصير الذكاء الاصطناعي مثله، مشيرا إلي أنه عندما دخل أول توكتوك مصر، لو كنا وضعنا له شروطا لقيادته لما وقعنا فيما نحن فيه الآن وأصبح لدينا مشكلة، فالموضوع ليس أنني ضد الذكاء الاصطناعي أو معه، أنا مع أننا لا ننتظر انتشاره ووقتها لا نعرف ماذا نفعل، نبدأ بالقوانين من الآن".

يشار إلى أن هاني شنودة يستعد لإحياء حفل يقام لأول مرة على مسرح الماركيه يوم ١٦ من يونيو الجاري بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء على رأسهم سيمون التي رافقتها ألحان شنودة فى مسيرتها الفنية لسنوات، والمطربة دينا الوديدى صاحبة التعاون الأحدث مع شنودة فى أغنيتهما "إحكيلى"، والمطربة الشابة نوران أبو طالب.

وبعدها يحيي هاني حفل جديد بدار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ويُقام يوم ٢١ من يونيو الجاري بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

واحتفت السعودية مؤخرا بتاريخ هاني شنودة في حفل على مسرح أبوبكر سالم، في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة ١٥٠ عازف موسيقي تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وبمشاركة كبار النجوم مثل عمرو دياب، محمد منير، أحمد عدوية، أنغام، ومنى عزيز ومي فاروق ومصطفى حجاج إضافة إلى فرقة كايروكي ونظرًا لمشوار هاني شنودة في عالم الموسيقى.

ويعد هاني شنودة في عالم الموسيقى المصرية واحد من أبرز أيقونات الموسيقى المصرية الحديثة، حيث إن إسهاماته غيرت من شكل الأغنية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، فكان صاحب أول فرقة موسيقية حديثة تغني باللهجة المصرية وهي فرقة المصريين بالإضافة إلى دوره في اكتشاف وتأسيس تجربة عدة نجوم ونجمات كبار منهم محمد منير، عمرو دياب وأنغام.

بدأ هاني شنودة مشواره مع الموسيقى من خلال فرقة «القطط الصغيرة» وكانت من أشهر الفرق التي تقدم الموسيقى الغربي في ستينات القرن الماضي، ثم أسس فرقة A١ وبعد ذلك بدأ مشواره في مجال التلحين بتلحين أغنية «كنت صغنونة» للبلبة وأغنية «يلا نقضي إجازة سعيدة» مع صفاء أبو السعود حتى بدأ أول خطواته الموسيقية الكبرى بتأسيس فرقة المصريين عام ١٩٧٧.

أنشأ شنودة فرقة المصريين عام ١٩٧٧ وتكونت من إيمان يونس، وممدوح قاسم وتحسين يلمظ وليلو وهاني الأزهري وتعامل مع شعراء مثل صلاح جاهين وعنتر هلال، وعمر بطيشة، ولطفي السيد وتم إصدار أول شريط للفرقة بعنوان «بحبك لا» الذي نال إشادات كثيرة على رأسها من الشاعر صلاح جاهين ثم قدموا العديد من الأغاني والحفلات بعدها.

تعرف هاني شنودة على محمد منير عند الشاعر عبدالرحيم منصور الذي كان يرغب في العمل مع فنانين نوبيين وقدم له محمد منير وعندما استمع إلى صوته وافق على العمل معه ولحن له أربع غاني وقدم معه ألبوم أمانة يا بحر عام ١٩٧٦، وقدم معه أيضًا ألبوم «بنتولد» وبعد نجاحه تم تغيير اسم ألبوم «أمانة يا بحر» إلى «علموني عينيكي.»

قدمت فرقة المصريين حفلا في بورسعيد وبعدها عرض شاب يدعى عمرو دياب نفسه على الملحن هاني شنودة، وطلب منه أن يستمع إلى غناءه ونال إعجابه، وقال له عدة ملحوظات وهي أن يتخلص من لهجته البورسعيدية كما طلب منه الدراسة الأكاديمية، وهو ما فعله عمرو دياب بالتحاقه بمعهد الموسيقى العربية. ورأى شنودة في عمرو دياب صورة مختلفة لمنير، فهو الوجه البسيط والتجاري للأغنية الحديثة عكس منير الأكثر عمقا والمرتكز على موروث ثقافي وفني. وسعى لاعتماد عمرو في الإذاعة وقدم معه خمس أغنيات في ألبوم «يا طريق» أشهرها كانت أغنية الزمن.

قدم شنودة ما يزيد على ١٥٠ مقطوعة من بين أكثر مقطوعات الموسيقى التصويرية تأثيرا في ذاكرة الفن المصري من بينها موسيقى أفلام «المشبوه، والحريف، والغول، وعصابة حمادة وتوتو، وغريب في بيتي، والأسطي المدير، وشمس الزناتي».

وتعاون هاني مع عادل إمام في ١٢ فيلماً، منها: «المشبوه، واحترس من الخُط، وعصابة حمادة وتوتو، والغول، والمولد، وشمس الزناتي وغيرها، وقدم لفاتن حمامة الموسيقى التصويرية لفيلم «ولا عزاء للسيدات».