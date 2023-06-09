أشرف صبحي يجتمع مع مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية -عبر تقنية الفيديو كونفرانس-؛ لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة المنفذة بحضور قيادات الوزارة.

وجه وزير الشباب والرياضة بالاستعداد الأمثل، من اللحظه الراهنة، على مستوى الأنشطة والمشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، مطالباً بالبحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدماً نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

ووجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف الانشطه والمشروعات خلال فترة الصيف في جميع الاندية ومراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.

أكد الوزير على الاهتمام بعقد لقاءات دورية مع مديري مديريات الشباب والرياضة لمتابعة المستجدات المتعلقة بكل مديرية على حدة، والاحتياجات المطلوبة من الإدارات المركزية بالوزارة من المشروعات المختلفة، بجانب تقييم الأداء تنفيذاً لرؤية وإستراتيجية الوزارة.

كما اكد علي ضروري تسريع وتيرة العمل داخل الوزارة ومديريات الشباب والرياضة وضرورة التواصل الدائم، بين قيادات الوزارة و مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهوريه، عن طريق البريد الالكتروني و الربط الالكتروني في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة وذلك لتسريع دورة العمل وتقديم الخدمات بالشكل الامثل.

استعرض الاجتماع أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة من حيث تفعيل لجان الأزمات والكوارث، والمتابعة للشُعب التخصصية لتنمية النشء بمراكز الشباب، والمشروعات القومية المنفذة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، ومناقشة الخطط الاستثمارية المقترحة ، والتراخيص المُتعلقة ببعض مراكز التعليم المدني، وآليات الطرح الاستثماري، وخطة تطبيق التحول الرقمي على مستوى جميع المديريات.

وناقش الاجتماع الخطط التدريبية المتعلقة بتشغيل المراكز المجتمعية الرقمية، وتفعيل منصة التوظيف في كافة المحافظات، إضافة إلى استعراض تطورات مسابقة إبداع مراكز الشباب، وكذا الأمور المتعلقة ببرلماني الشباب والطلائع، والاستعدادات لتنفيذ ملتقى الموارد البشرية، والجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية وتنفيذ الضوابط المتعلقة بها، وتطورات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وفى هذا السياق، لفت الدكتور أشرف صبحي إلى توجه الوزارة نحو تكثيف البرامج والمشروعات فى جميع أنحاء الجمهورية ،والتوسع فى تنفيذ المبادرات الشبابية ، والتنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى متابعة تنفيذ طلبات المواطنين كلٌ في محافظته خدمةً للمواطنين، وفى إطار التعاون المثمر مع السادة النواب.