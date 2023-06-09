بالصور.. هنا الزاهد توجه رسالة لأحمد فهمى

نشرت الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" بخاصية الحالات "الإستورى"، رسالة إلى زوجها الفنان أحمد فهمى بمناسبة فيلم "مستر إكس" .

وجاءت الرسالة "أنا شهادتى مجروحة بس عاجزه أقول أحمد اشتغل على الفيلم ده أكتر من سنة، وتعب جداً فى الكتابة من قبل ما أكون حتى فى الفيلم".

وتابعت "كان دايما بيحكيلى عن تفاصيل الفيلم وهو لسه فكرة على ورق، ربنا هيعوض ومجهودك وربنا يكرمنا على أد تعبنا فيه" .

واختتمت "اشتغلنا قبل كده مع بعض مسلسل الواد سيد الشحات، وربنا كرمنا فيه ويارب يكرمنا فى الفيلم ده كمان، أول فيلم مع بعض متحمسة جداً الناس تشوفه" .

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومى فؤاد، أوس أوس، محمود حافظ، رحاب الجمل، والإخراج أحمد عبد الوهاب، والمنتظر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

يذكر أن الفنان أحمد فهمى شارك هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" ، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ياسر الطوبجى، والإخراج أحمد الجندى.