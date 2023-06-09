دراسة: عقار رخيص في متناول الجميع قادر على محاربة كورونا

أفادت دراسة أمريكية بأن تناول دواء رخيص للسكري يقلص بنسبة 40% خطر الإصابة بإصابات طويلة الأمد لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب الدراسة التي نشرتفي المجلة العلمية "ScienceAlert" فتعد هذه النتائج علامة فارقة في مكافحة كوفيد، حيث تقدر المنظمة العالمية للصحة أنها تؤثر على 1 من كل 10 أشخاص مصابين بالفيروس.

وجرت الدراسة عن طريق تجربة عشوائية من المرحلة الثالثة باستخدام الدواء الوهمي، وهو المعيار الذهبي في البحث، وقد تم اختبار الدواء الأكثر شيوعًا لعلاج مرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم، وهو دواء يسمى "ميتفورمين" الذي تم تطويره من زهرة الليلك الفرنسية. تشير هذه الدراسة إلى أن تناول هذا الدواء يمكن أن يمنع COVID لفترة طويلة.

وبعد مضي 10 أشهر، تم تشخيص إصابة 35 مشاركاً من الذين تناولوا ميتفورمين الطويل الأمد بـ COVID، مقارنة بـ 58 في مجموعة الدواء الوهمي، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 40 في المئة في المخاطر.

وتضمنت التجربة سلالة أوميكرون التي تم اقتراحها في الأبحاث أنها تسبب كوفيد بمعدل أقل من السلالات السابقة.

وقد أظهر الفريق سابقًا أن ميتفورمين يقلص من مخاطر زيارات قسم الطوارئ لمرضى فيروس كورونا، ويقلص الاستشفاء بأكثر من 40 في المئة.