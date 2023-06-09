بالصور.. هيدى كرم تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هيدى كرم على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورا جديدة لها تشارك بها جمهورها.

يشار أن الفنانة هيدى كرم قد أعلنت خلال فيديو لها عن واقعة سمكة القرش وواقعة افتراسها للشاب الروسى على شواطئ الغردقة.

وعلقت على الواقعة "لحظات مؤلمة بسبب الفيديو واحنا مجرد شوفناه على السوشيال ميديا، الله يكون فى عون أهله، والناس إللى شافت وعاشت تفاصيل القصة المؤلمة" .

وتابعت "أنا لقيت الناس إصطادت القرش وموتوه وضربوه بمطرقة على دماغه، وإنتقموا منه وكأنه قاتل مجرم، والناس كاتبين على السوشيال ميديا يلا يتحرق يلا مات، هو مش مجرم على فكره هو سمكه جعانه بتدور على أكلها فى منطقتها وبحرها" .

وإختتمت هيدى كرم "فى أسباب خلت القرش سلوكه يتغير الكم سنه الأخيرة، وأكيد سلوك الإنسان مع الطبيعه وهو اللى بوظ البيئة، انت جردت البحر من السمك وجردت أكله طلع يدور بره" .

يذكر أن شاب روسى تعرض لهجوم من سمكة قرش بمدينة الغردقة، لقى على إثرها مصرعه وبعدها تم إصطياط القرش والتعامل معه باللوم والسباب والتعامل بوحشية، وهو ما أدانته الفنانة هيدى كرم .

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