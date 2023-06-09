الوحدات المحلية بالمنيا تواصل طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة للمواطنين، وتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار التجار والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جهودها في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم، حيث تم توفير ٧ منافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة بواقع (٢ منفذ بالمدينة ـ منفذ بكل وحدة محلية) حيث يتم متابعة هذه المنافذ بشكل يومي من قبل الوحدة المحلية وبمشاركة الإدارة البيطرية وإدارة ومباحث التموين للتأكد من صلاحية اللحوم وجودتها، وكذلك متابعة الذبح بالسلخانة وتوافر شهادات صحية للجزارين والالتزام بالبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للحد من ارتفاع الأسعار.

وفى مركزي المنيا وبنى مزار، تواصل الوحدات المحلية طرح اللحوم البلدية اليوم الجمعة بأسعار مخفضة بقرى صفط الخمار وأبو جرج والقيس من خلال المنافذ التابعة للوحدات المحلية في إطار مبادرة محاربة الغلاء والتخفيف عن المواطنين، وتأكيدًا على دور المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين، حيث يتم ذبح وتوزيع اللحوم تحت إشراف الطب البيطري والوحدات المحلية.

وفى ذات السياق، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، منفذاً لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالوحدة المحلية لقرية بنى غنى لتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي جهودها في تنفيذ مبادرة محاربة الغلاء بواقع ٨ منافذ لبيع للحوم البلدية بقرى (حلوه ـ بردنوها ـ ابوان ـ أبو عزيز) بسعر 260 جنيها للكيلو للمواطنين، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

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