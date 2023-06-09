الثانوية العامة 2023.. 86627 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات على مستوى محافظة الجيزة

استعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لامتحانات الثانوية العامة 2023 ، بناء على تعليمات وتوجيهات رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

واستعدت جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة وتم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023.

وتنطلق يوم الإثنين الموافق 12 يونيو وحتى الخميس 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" بالجيزة وعلى مستوى الجمهورية، حيث بلغ اجمالى المتقدمين 86227 طالبا وطالبة، كما بلغ اجمالى عدد اللجان 200 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة.

بالإضافة إلى 40 أربعون لجنة احتياطية للطوارئ وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وأكد" سلومة" تم توفير عدد 46 استراحة منها 25 استراحة للرجال و21 استراحة للسيدات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى.

وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى طارئ قد يحدث، مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لآدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.