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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: الحوار أسلم وسيلة لحل القضايا المختلفة

السيسي
السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مناقشاته مع نظيره الموزمبيقي شهدت توافقا للرؤى تجاه القضايا المختلفة على مستوى القاري والإقليمي والدولي في تطورات الموقف الليبي وفي السودان وأهمية العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «الحوار أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة، وهذا هو توجهنا جميعا من أجل إيجاد حلول لقارتنا الأفريقية».

وتابع: "تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى حل دبلوماسي بعيدا عن الصراع والاقتتال، وهذا أمر متوافقين عليه تحسبا من حدوث تطورات أكثر خطورة على الأمن والسلم الدوليين".

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