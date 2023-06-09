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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. درة تغازل الطبيعة فى أحدث ظهور لها

درة
درة
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نشرت الفنانة درة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" أحدث ظهور لها من تايلاند وسط الطبيعة.

وعلقت درة على الصور بمغازلة الطبيعه "الطبيعة ليست مكان للزيارة، ولكن هى البيت"، وظهرت درة من خلال الصور بفستان أبيض وسط الطبيعة والشلالات والزهور .

إعتادت درة أن تشارك جمهورها كل ظهور خاص بها، من خلال جلسات التصوير فى أى مكان تتواجد به وتسافر إليه،  ومشاركتها التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعى مع المتابعين .

يذكر أن الفنانة درة شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "الأجهر" ، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، نور النبوى، ناهد السباعى، محمود قابيل، خالد زكى والإخراج ياسر سامى.

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درة عمرو سعد الأجهر سيد رجب تايلاند نور النبوي