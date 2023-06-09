بالصور.. درة تغازل الطبيعة فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة درة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" أحدث ظهور لها من تايلاند وسط الطبيعة.

وعلقت درة على الصور بمغازلة الطبيعه "الطبيعة ليست مكان للزيارة، ولكن هى البيت"، وظهرت درة من خلال الصور بفستان أبيض وسط الطبيعة والشلالات والزهور .

إعتادت درة أن تشارك جمهورها كل ظهور خاص بها، من خلال جلسات التصوير فى أى مكان تتواجد به وتسافر إليه، ومشاركتها التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعى مع المتابعين .

يذكر أن الفنانة درة شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "الأجهر" ، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، نور النبوى، ناهد السباعى، محمود قابيل، خالد زكى والإخراج ياسر سامى.

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