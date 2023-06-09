"وقال عبد ربه التائه" ضمن الموسم المسرحي لقصور الثقافة

شهد مسرح قصر ثقافة السويس، أولى ليالي العرض المسرحي "وقال عبد ربه التائه" لفرقة السويس المسرحية القومية، ويستمر حتى 16 يونيو الحالي.

تدور أحداث المسرحية في أجواء أدب نجيب محفوظ، ‏أشعار مصطفى إبراهيم، ألحان أغاني أيمن حلمي، تأليف موسيقى وتوزيع كاملليو، كاريجورفي سلفاتورى - غريب، أزياء وإكسسوار ليلى عمرو، إسراء العسال، ديكور رامي عاطف، موسيقى هشام بلال، إضاءة أحمد تاتو، مخرج منفذ جرجس، إخراج طارق الدويري.

العرض بطولة مجموعة من فناني فرقة السويس القومية الممثلين أحلام سعد، أحمد غريب، أروى أسامة، بولا عطية، جرجس أنور، ديفد ماجد، دينا الورداني، سندس صابر، سلوى عمر، شذى الجندي، شروق طلبة.

العرض المسرحي "وقال عبد ربه التائه" يقدم ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإشراف فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.