"الاحصاء" يرصد صادرات مصر خلال 10 سنوات

تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية: • 29 مليار دولار عام 2013.

• 27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.

• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.

• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.

• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.

• 51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3% ( رقم قياسي).

وأوضح الجهاز انه بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% ( رقم قياسي).

كما بلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس 186.9 ألف سفينة خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 16.6 ألف سفينة عام 2013.

• 17.1 ألف سفينة عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.3%.

• 17.5 ألف سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

• 16.8 ألف سفينة عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.

• 17.6 ألف سفينة عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.

• 18.2 ألف سفينة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.

• 18.9 ألف سفينة عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.

• 18.8 ألف سفينة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

• 20.7 ألف سفينة عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.9%.

• 24.7 ألف سفينة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2% ( رقم قياسي).

ونوه الجهاز انه سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 11.1 مليار طن خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 915 مليون طن عام 2013.

• 963 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

• 999 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

• 974 مليون طن عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

• مليار طن عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 7%.

• 1.1 مليار طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.

• 1.2 مليار طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

• 1.2 مليار طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.

• 1.3 مليار طن عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%.

• 1.4 مليار طن عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6% ( رقم قياسي).