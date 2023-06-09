محمد صلاح يغادر الغردقة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني

غادر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخبنا الوطني، صباح اليوم الجمعة، مدينة الغردقة عقب نهاية إجازته للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.



وحرص صلاح كعادته سنويًا على الخروج في رحلته البحرية بمنطقة شعاب بيوض التي يعشقها ويزورها للعام الخامس على التوالي.



واستمتع قائد منتخبنا الوطني بالغطس وممارسة السنوركلنج في جزر الغردقة، حيث يستكشف عالم الحياة البحرية ويتمتع بمشاهدة الشعاب المرجانية الرائعة.



ومن المقرر أن يقام معسكر منتخبنا الوطني خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو، استعدادا لخوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.



كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أعلن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر المنتخب، والذي يتخلله مباراتان أمام غينيا، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو.



وجاءت اختيارات فيتوريا لـ قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك)، محمد أبوجبل (البنك الأهلي).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، هشام صلاح (الاتحاد)، أحمد رمضان بيكهام (سموحة)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، على جبر (بيراميدز)، محمد عبدالمنعم (الأهلي)، محمود مرعي (فيوتشر)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد أبوالفتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (فيوتشر)، حمدي فتحي (الأهلي)، غنام محمد (فيوتشر)، محمود حمادة (فاركو)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، محمد هلال (البنك الأهلي)، محمد رضا بوبو (فيوتشر).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، حسين الشحات (الأهلي)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، محمود حسن تريزيجيه (طرابزون)، محمود كهربا (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، مصطفى محمد (نانت).