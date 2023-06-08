بنزيما يظهر بالـ«بالون دور».. الكرة الذهبية تزين الوطن العربي للمرة الخامسة

أصبح انضمام النجم الفرنسي كريم بنزيما لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، حديث الشارع الرياضي في الساعات القليلة الماضية، بعد التعاقد معه لمدة 3 مواسم حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2022-2023، ليرحل عن الملكي بعد قضاء 14 عامًا داخل قلعة سانتياجو برنابيو، ليتجه إلى الدوري السعودي ويرتدي قميص نادي الاتحاد السعودي، الذي يقدمه اليوم الخميس، كلاعب جديد في حفل جماهيري ضخم على ملعبه الجوهرة المشعة.

بنزيما

وظهر كريم بنزيما في الحفل بالكرة الذهبية، التي حصل عليها العام الماضي بعدما قاد الريال للتتويج بالعديد من البطولات، لتزين الـ«بالون دور» الوطن العربي للمرة الخامسة، حيث بات خامس اللاعبين الحاصلين على جائزة أفضل لاعب في العالم، انضموا للدوريات العربية المختلفة.

بنزيما

تستعرض «البوابة نيوز» 5 لاعبين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية واحترفوا في دوريات الوطن العربي، وذلك على النحو التالي.

1- كريم بنزيما

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الأحد الماضي، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، قادمًا من ريال مدريد الإسباني لمدة 3 مواسم، بعدما حصد 5 ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا، و5 كؤوس لكأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و4 دوري إسباني، و3 كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى حصوله على 4 كؤوس سوبر إسباني، وظفر بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 كأفضل لاعب في العالم.

بنزيما

2- كريستيانو رونالدو

خاض أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، نصف موسم حتى الآن مع ناديه الجديد النصر السعودي، بعدما انضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر أيضًا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليحصل صاروخ ماديرا على 200 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث يربطه عقد مع العالمي لمدة موسمين ونصف ينتهي في صيف 2025.

كريستيانو رونالدو

ويعد رونالدو، آخر من سبق بنزيما من اللاعبين الذين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية واحترفوا في الدوريات العربية، كما إنه حصل على البالون دور 5 مرات في سنوات (2008، 2013، 2014، 2016، 2017)، كثاني أكثر اللاعبين حول العالم حصولًا على هذه الجائزة.

3- جورج وياه

جورج وياه، رئيس ليبيريا الحالي وأسطورة كرة القدم الأفريقية، ارتدى قميص الجزيرة الإماراتي خلال الفترة من 2001 حتى 2003، إذ حصل على جائزة البالون دور في عام 1995.

جورج وياه



4- روماريو

كان روماريو دي سوزا فاريا، النجم البرازيلي المعروف بـ«روماريو»، الذي لمع مع منتخب بلاده وحقق العديد من الألقاب والأرقام مع السامبا، من ضمن اللاعبين الذين احترفوا في الوطن العربي، حيث لعب لنادي السد القطري لمدة عامين بعدما انتقل له في يناير 2003، كما يعد واحدًا من نجوم العالم الذين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية وذلك في عام 1994.

روماريو

5- كانافارو

بعد نهاية مسيرته مع يوفنتوس، انتقل أحد أساطير خط الدفاع الطليان، فابيو كانافارو، لفريق أهلي دبي في 2010، ليوقع أفضل لاعب في العالم عام 2006 مع الأهلي الإماراتي عقدًا لمدة عامين، لكنه لم يلعب سوى موسم واحد بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، حيث شارك في 16 مباراة وسجل هدفين.