وزير الرياضة يستقبل بطل الخماسي الحديث ونجمة تنس الطاولة

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بعد تتويجه بذهبية بطولة نهائي كأس العالم بتركيا وتأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بحضور للمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب أشرف صبحي عن سعادته بتأهل اللاعب مهند شعبان إلي أولمبياد باريس، مثنيا على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب في البطولة، وأكد ثقته في أن أبطال مصر من الخماسي الحديث وباقي أبطال في مختلف الألعاب، على تأهلهم لباريس وتحقيق ميداليات، لرفع علم مصر في المحافل الدولية، والتي تعتبر حلم لجميع الرياضيين.

وأكد أن اللاعب مهند شعبان سيكون في خطة الوزارة في برنامج رعاية الأبطال حتى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم لابنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية.

علي صعيد اخر، استقبل الدكتور اشرف صبحي ، اللاعبة هنا جودة، بطلة مصر في تنس الطاولة لبحث استعداداتها الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

واكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل دومًا علي إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أبطالنا المصريين قبل أو أثناء أو بعد المشاركات المختلفة في مختلف المحافل الدولية والقارية.

وأشار إلي أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في رعاية ودعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات، بجانب برنامج الرعايات الخاصة بالأبطال، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

يذكر ان البطلة المصرية هنا جودة حصلت مؤخرا علي الميدالية الذهبية ولقب بطولة كأس افريقيا لتنس الطاولة الاي اقيمت في كينيا مايو الماضي.