رئيس حى الشرابية يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية

استقبلت ادارة الشرابية التعليمية، اليوم الخميس، اللواء محمد جمال المجبر رئيس حى الشرابية، وكان في استقباله اشرف فرغلى مدير عام الإدارة،وبحضور لفيف من قيادات الادارة.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على متابعة الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق 2023/6/12.

وقام رئيس حى الشرابية ومدير عام الادارة بالمرور على مدارس المرحلة الثانوية " مقار اللجان الامتحانية لامتحانات شهادة الثانوية العامة بالادارة، من بينها لجنة مدرسة بلال الثانوية بنات، لجنة مدرسة الظاهر الثانوية بنين، لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات.



كان في استقبالهم مديرو المدارس، وتفقد رئيس الحى ومدير عام الادارة استعدادات وجاهزية اللجان واطمأنا على عوامل الامن والسلامة، والتاكد من جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب وتوفير كافة المتطلبات داخل اللجان من اثاث وانارة ومراوح ورش وتعقيم اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب.



وأعرب رئيس حى الشرابية عن سعادته لما وجده من جهد ملموس وحسن جاهزية اللجان مؤكدا تقديم الدعم الكامل طوال فترة الامتحانات والعمل على تأمين اللجان وازالة الاشغالات وتوفير حملات النظافة المستمرة حول محيط اللجان والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات لضمان انتظام سير الامتحانات.



وتوجه مدير عام الادارة له بالشكر على دعمه الدائم وحسن تعاونه من اجل صالح الطلاب،

شارك فى الجولة عبد المالك سليمان مدير ادارة المتابعة بحى الشرابية، ومدير الاشغالات وفريق العمل بالحي.

وتقدم مدير تعليم الشرابية بالشكر والتقدير الى مديري المدارس على مجهودهم الكبير المبذول وحسن جاهزية اللجان.

