الزمالك يدرس الاستغناء عن ثنائي خط الوسط

تدرس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، رحيل ثنائي خط الوسط عمرو السيسي، وأشرف روقا، وذلك عقب الانتهاء من الموسم الجاري.

وتفكر إدارة النادي الأبيض في الاحتفاظ باللاعب نبيل دونجا مع ضم صفقات جديدة في خط الوسط سواء من أندية محلية أو لاعبين عرب من شمال أفريقيا يجيدون اللعب في وسط الميدان.

ويستقر مسئولي الأبيض على القرار النهائي بخصوص اللاعبين الراحلين عقب جلسة مع أوسوريو مدرب الفريق في الفترة القليلة المقبلة.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين الإثنين الماضي، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع.