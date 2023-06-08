التحقيق مع أب عذب نجله حتى الموت في السلام

فتحت نيابة السلام تحقيقات موسعة مع أب عذب طفله الذي يبلغ عامين حتى فارق الحياة في مدينة السلام، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمره عامان مصاب بعدة كدمات وجروح في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بمنطقة السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.