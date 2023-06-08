شريف منير: مسرحية ميمو جميلة ومبذول فيها مجهود عظيم

نشر الفنان شريف منير على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره تجمعه بالفنان أحمد حلمى أثناء زيارته للسعودية.

وعلق شريف منير على الصورة، قائلا: فى زيارة سريعة إلى جدة، عديت على أحمد حلمى اللى كان واحشنى جدًا، وإتفرجت على مسرحية ميمو، مسرحية جميلة ومبذول فيها مجهود عظيم، الف مبروك يا حلمى.



المسرحية بطولة أحمد حلمى، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدى الميرغنى، محمد رضوان، نور إيهاب، والإخراج هشام عطوة.

يشار أن الفنان شريف منير ينافس فى الموسم السينمائى بفيلم "يوم ١٣"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وينتمى لأفلام الرعب، الفيلم بطولة أحمد داوود، شريف منير، دينا الشربينى، أروى جودة، نسرين أمين، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير فى الدراما مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبى، هشام اسماعيل، ميمى جمال والإخراج طارق رفعت.