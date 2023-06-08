«السيارات تحولت إلي رماد»... معاينة النيابة لحريق التهم 7 سيارات داخل جراج بفيصل.. صور

كشفت معاينة النيابة العامة بالجيزة، في حريق جراج سيارات بمنطقة ترسا بمحافظة الجيزة، أن الجراج عبارة عن قطعة أرض فضاء، بها مظلة عشوائية، والنيران التهمت 7 سيارات ملاكي كانت مصطفة داخل الجراج وحولتهم إلي ركام، كما كشفت المعاينة عن تهشم واحتراق السيارات بشكل كامل، كما شمل الحريق محتويات الجراج بالكامل من أبواب وقطع خشبية وأسطح “تاندات”.

وتحفظ رجال المباحث على العاملين بالجراج، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكشف أسباب الحريق.

وأوضح شهود عيان أن من بين السيارات كانت هناك سيارة جديدة “زيرو” لم تعلق اللوحات بعد، وتمتلكها سيدة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها، نشوب حريق داخل جراج بشارع ترسا، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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