حبس شخصين لاستيلائهما على أموال المواطنين من ماكينات الصراف الآلي بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالاستيلاء على أموال المواطنين أثناء صرفهم المبالغ من المحافظ الإلكترونية بالصراف الآلي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين تخصصا فى ارتكاب وقائع الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين أثناء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى بالأزبكية.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من محفظة إلكترونية خاصة بـ(طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الإلكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلى كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما إعترف الشخصين بإرتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بإدخال البيانات الخاصة بالمحفظه الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية، وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثانى المتواجد أمام ماكينة صراف آلى أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ.