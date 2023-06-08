الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل بتهمة تعاطي المخدرات بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة "ف . ت" ،عاطل بالحبس سنة مع الشغل والغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي الحشيش وإحراز سلاح أبيض "كتر" في غير الأحوال المصرح بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد و عضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها وإحراز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.

كشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول انه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الامنية أبصر المتهم جالسا بالطريق العام محرزا سلاح ابيض "كتر" وبضبطه وتفتيشه عثر معه علي قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته أقر باحرازها في غير الاحوال المصرح بها.