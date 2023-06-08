بركات يستعرض مع جهاز المنتخب الأوليمبي الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية

عقد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبى اليوم الخميس، اجتماعا مطولا مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني لوضع الرتوش النهائية لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم الاثنين المقبل بالإسكندرية ويتخلله لقاء ودى مع غانا يوم 15 يونيو ضمن فترة إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 مايو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد "باريس 2024" مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأولمبياد.

وتضم مجموعة مصر كلا من : مالى والكاميرون والنيجر، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر .

واستعرض الكابتن محمد بركات مع ميكالى كافة التفاصيل الخاصة بتجهيزات المنتخب النهائية للبطولة الكبري خاصة وأن هذا المعسكر يعقبه السفر إلى المغرب الانتظام فى معسكر آخر وأخير بالرباط قبل أن ينتقل المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مبارياته.

ويعلن ميكالى فى مؤتمر السبت 23 لاعبا يمثلون قائمة المنتخب المقرر سفرها المغرب للمشاركة بالبطولة المرتقبة.