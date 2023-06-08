ستار سعد يطرح كليب "لو ملكوني العالم"

طرح الفنان العراقي ستّار سعد أغنيته الجديدة " لو ملكوني العالم" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتم تصوير فيديو كليب الأغنية في شمال لبنان في طبيعته الخلابة وقد التقطت عدسة المخرج ريشا سركيس مشاهد رومانسية لستار عكست كلمات الاغنية وروت قصة حبيبين يمضيان عطلة صيفية ممتعة بين شلالات البترون وشاطىء جبيل.

أغنية "لو ملكوني العالم" ذات اللون العراقي من كلمات قصي عيسى، ألحان همام إبراهيم، وتوزيع زهير حصادي.

يذكر أن ستار سعد نجم برنامج المواهب "The Voice" بنسخته الثانية، وتمّ اختياره مؤخرا لتقديم الأغنية الرسمية الخاصة ببطولة الخليج " هلا بصرتنا".