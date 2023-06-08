صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس ، وهبط منفردا المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.03 % ليصل إلى 17,341.99 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 2.03 % ليصل إلى مستوى 3,722.24 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 5,370.32 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.19 %، ليصل إلى مستوى 3,198.91 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.12 % ليصل إلى مستوى 20,815.54 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.1 %، وصولا الي 7,268.12 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.09%، وصولا الي مستوى 2,887.75 نقطة.