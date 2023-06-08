الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية على وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الخميس نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمر وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وهناك فرص امطار خفيفة ورعدية علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمي والصغري 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد41 والصغري 29، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 31 درجة.