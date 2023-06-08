المصرف المتحد يعلن أسماء الفائزين في مسابقة رمضان 2023

أعلن المصرف المتحد أسماء الفائزين في مسابقة رمضان 2023 «#حزر_بنكي» التي نشرت خلال شهر رمضان المعظم بوسائل الإعلام المقروء وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للمصرف المتحد.

شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من قبل المشاهدين والمتابعين، بلغ أكثر من 79 ألف مشاهدة يومية، كما استقبل موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية عددًا كبيرًا من الإجابات للمتابعين والمشاهدين في المسابقة الرمضانية، وكانت الهدايا عبارة عن شهادة المليونير أهديت لأصحاب أسرع وأصح إجابة تم إرسلها من قبل المشاركين في المسابقة عبر موقع المصرف المتحد.

تناولت المسابقة مجموعة من الأسئلة اليومية التي دارت حول رصد المعرفة الشمولية بالمصرف المتحد وعدد الفروع وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى نوعية الخدمات البنكية المتميزة التي يقدمها بالسوق من شهادات أوعية ادخارية وتمويلات سواءً للأفراد أو الشركات بمختلف أنواعها، كذلك عدد المحافظات التي يتواجد بها المصرف المتحد، فضلًا عن حزمة الخدمات الرقمية ومميزاتها والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

جيرمين عامر: المسابقة «#حزر_بنكي» انتهجت أحدث آليات الإعلام التفاعلي والكمي لتوسيع القاعدة الجماهيرية

وتعقيبا على إعلان النتائج، قالت جرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد – إن مسابقة رمضان 2023 اتبعت أحدث الآليات الإعلامية المعروفة باسم "الإعلام التفاعلي والكمي".

حيث اعتمدت منهجية المسابقة على عملية تحويل متابعي وسائل إعلام المصرف المتحد سواء المقروءة أو على مواقع التواصل الاجتماعي من مرحلة المشاهدة إلى مرحلة التفاعل اليومي عبر موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

كذلك عملية سرد وتكرار يومي لمميزات الخدمة التي يقدمها المصرف المتحد في معاملاته البنكية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة بالإضافة إلى الخدمات الرقمية. الأمر الذي ساهم في تحفيز العملاء المستقبلين لاستخدام الخدمات المميزة التي يقدمها المصرف المتحد بالسوق لما لها من آثار إيجابية على حياتهم من توفير للوقت والجهد وتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وبالتالي كسب رضائهم.

وأضافت أن المصرف المتحد اعتمد على مد جسور التواصل المستمر مع العملاء من خلال قنوات الإعلامية المباشرة والغير مباشرة التي تمنحهم خاصية التعبير عن تجربتهم البنكية وحجم المعرفة المصرفية. مما ساهم في نشر الثقافة البنكية والرقمية وتعظيم الانتماء للمصرف المتحد.

وأوضحت جرمين عامر أن حجم التفاعلي المباشر أظهر ارتفاع حصيلة المعرفة البنكية بخدمات المصرف المتحد سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة. الأمر الذي ساهم في جذب عدد كبير من العملاء من مختلف المحافظات. وظهر ذلك بوضوح في حجم الاستجابات للعملاء الحاليين والمستقبلين.