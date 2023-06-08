التصريح بدفن جثة مُسن عثر عليه ميتًا داخل شقته في الهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة مُسن عثر عليه ميتًا داخل شقته بالهرم، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



جثة متعفنة

وتبين من خلال التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد المسن المتوفي والذي كان في حالة " تعفن"، أن الوفاة حدثت نتيجة لأسباب طبيعية.

وأشارت التحريات وسؤال شهود العيان المحيطين بالعقار، أن المُسن المتوفي مات نتيجة وفاة طبيعية ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور علي جثة مسن متوفي داخل شقته.

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن يُدعى عبدالله غ ا، في حالة تعفن.

وبعمل التحريات تبين أن المسن توفي بسبب مروره بحالة إعياء ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.