تعرف على سعر صرف الدولار بداية تعاملات الخميس 8 يونيو 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو 2023، بالبنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بسوق الصرف المصري.

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم، عند 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار الامريكي بداية تعاملات اليوم اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.