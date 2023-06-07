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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفيوم تحصد المركز الثاني والخامس جمهورية في مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية - الصحافة المدرسية)، مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني، والمجلة الإلكترونية، والتقرير الصحفي،  وحققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ففي مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني (المرحلة الابتدائية)، حققت مدرسة بني عتمان الابتدائية الجديدة بسنورس، المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وفي المرحلة الإعدادية، حققت مدرسة فارس للتعليم الأساسي (مرحلة إعدادية) بغرب الفيوم، مركز خامس جمهورية.

وفي مسابقة المجلة الإلكترونية، حققت مدرسة قلمشاة الإعدادية، إدارة إطسا التعليمية، مركز رابع جمهورية، وفي مسابقة التقرير الصحفي، حققت مدرسة الفيوم التجارية الفنية للبنات بغرب الفيوم، مركز خامس جمهورية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة لتوجية عام الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية، ناصر الحادقة موجة عام الصحافة، وفريق العمل المشرف بالإدارات التعليمية والمدارس، وكذلك المدارس الفائزة من مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والتي حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والتمثيل المشرف على مستوى الجمهورية فى جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة.

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