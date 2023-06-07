العراق تعلن تصفية عدنان اللهيبي والي شمال بغداد لتنظيم داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية نجاحها في تصفية الإرهابي عدنان اللهيبي، الذي شغل منصب ما يسمى بـ"والي شمال بغداد"، قبل هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وخسارته للسيطرة على كثير من المدن العراقية.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، فإنه بناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في تكثيف الجهود لملاحقة العناصر الإرهابية، ووفقاً لتأكيدات قيادة العمليات المشتركة في استمرار الضغط على العناصر الإرهابية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الأبطال في لواء المشاة الثالث والعشرين بالفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية أسفر عن قتل ٤ إرهابيين، من ضمنهم ما يسمى والي شمال بغداد المدعو عدنان اللهيبي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

في الوقت نفسه، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقه وتعاون المواطنين من إلقاء القبض على4 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وذلك في محافظة نينوى، حيث تشير المعلومات والوثائق أن المتهمين المذكورين هم من الذين شاركوا في عمليات إرهابية ضمن صفوف داعش الارهابي بما يسمى (فرقة مؤتة، والفرقان، وبيانات الوافدين، وكتيبة القناصين) ضمن محافظة نينوى واستلموا مقابل تلك الهجمات مبالغ مالية .