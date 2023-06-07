السيطرة على حريق مصنع لأعواد الكبريت بالقليوبية

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع في مصنع لأعواد الكبريت بقرية شلقان مركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء والسيطرة على الموقف.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب تحريات أجهزة الأمن عن الواقعة وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع وتوافر معدات الأمن والسلامة به.

تلقت أجهزة مديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في مصنع لإنتاج الكبريت بقرية شلقان مركز القناطر الخيرية وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية.

بالفحص تبين أن المصنع باسم محمد سامي زكي وجرى السيطرة والإطفاء وأنه لا توجد أية إصابات أو وفيات في الحادث.

حريق

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