نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. أمرابط أساسيًا في تشكيل فيورنتينا أمام وست هام

أعلن فينتشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة وست هام يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023.

ويحتضن ملعب فورتونا أرينا في العاصمة التشيكية براج، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو المقبل، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بقيادة تحكيمية من الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي.

ويتواجد الدولي المغربي سفيان أمرابط، في التشكيل الأساسي للفيولا أمام المطارق، على أن يقود الصربي لوكا يوفيتش هجوم الفريق الإيطالي في نهائي البطولة القارية.

تشكيل فيورنتينا

حراسة المرمى: تيراكيانو

خط الدفاع: دودو - ميلنكوفيتش - زانييري - بيراجي

خط الوسط: بونافينتورا - سفيان أمرابط - ماندراجورا

وفي الهجوم: جونزاليس - لوكا يوفيتش - كوامي.

وكان فيورنتينا بلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب بازل السويسري بالفوز عليه بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث خسر على ملعبه بهدفين مقابل هدف، وفي العودة نجح في إقصاء بازل من المسابقة القارية بالانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما تأهل وست هام إلى نهائي الكونفرنس ليج، بعدما تخطى عقبة ألكمار الهولندي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1، حيث فاز عليه ذهابًا وإيابًا (2-1) في لندن و(1-0) في هولندا.