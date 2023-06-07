نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. تشكيل وست هام لمواجهة فيورنتينا

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيورنتينا الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023.

ويحتضن ملعب فورتونا أرينا في العاصمة التشيكية براج، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو المقبل، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بقيادة تحكيمية من الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي.

ويقود مايكل أنطونيو، هجوم المطارق أمام الفيولا، بمعاونة جارود بوين، والجزائري سعيد بن رحمة، كما يتواجد بالتشكيل الأساسي للفريق اللندني، الدولي المغربي نايف أكرد في خط الدفاع.

تشكيل وست هام

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: كوفال - زوما - نايف أكرد - إيمرسون

خط الوسط: سوستشيك - ديكلان رايس - لوكاس باكيتا

وفي الهجوم: جارود بوين - مايكل أنطونيو - سعيد بن رحمة.

وكان وست هام، حسم تأهله إلى نهائي الكونفرنس ليج، بعدما تخطى عقبة ألكمار الهولندي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1، حيث فاز عليه ذهابًا وإيابًا (2-1) في لندن و(1-0) في هولندا.

فيما بلغ فيورنتينا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب بازل السويسري بالفوز عليه بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث خسر على ملعبه بهدفين مقابل هدف، وفي العودة نجح في إقصاء بازل من المسابقة القارية بالانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.