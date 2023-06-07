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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 7 يونيه فى البنوك

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، فى تعاملات مساء  اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023  وفق  آخر تحديثات بالبنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصري.


سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه  في البنك الأهلي المصري( اكبر البنوك الحكومية ) 30.75 جنيه للشراء  ، و30.85 جنيه للبيع.


و هو السعر نفسه في ثاني اكبر البنوك الحكومية ، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك مصر  30.75 جنيه للشراء  ، و30.85 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك قناة السويس  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.


فيما سجل سعر الدولار الامريكي اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحدة  30.85 جنيه للشراء  ، و 30.95 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و  30.95  جنيه البيع.


في البنك التجاري الدولي CIB سجل  سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.


 

و سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في بنك QNB سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 30.85 جنيه للشراء،  مقابل  30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

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