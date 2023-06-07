فيتوريا يرد على سبب استبعاد الشناوي من معسكر المنتخب

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن استبعاد أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز من المعسكر المقبل، موضحا ان الحارس تواجد خمس مرات من قبل وتعرض للإصابة قبل فترة وحاليا الثلاثي المختار هم الأجهز بدنيا للتواجد مع الفراعنة.



وأضاف “فيتوريا” خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، اننا نسعي لتطوير الكرة المصرية واكتشاف مواهب جديدة، فهناك عناصر تحتاج الي فرصة.



وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمته النهائية للمعسكر المقبل، وهم، محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين.



كما تضم القائمة حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، ومصطفى محمد.