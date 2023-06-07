تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم الأربعاء، سنبدأ في ملاحظة تغيرات في الحالة الجوية عن الأيام الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للتلفزيون المصري، أنه من المتوقع أن تبدأ كتل هوائية صحراوية في التأثير على أنحاء الجمهورية، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة، وستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن سيسود شعور بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد في فترات النهار.

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترات الليل سترتفع درجات الحرارة والصغرى ستكون 25 درجة مئوية، وسيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم في أقصى الغرب بمطروح والسلوم وسيوة، وقد يؤدي إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في الصحراء الغربية.